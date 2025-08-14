Día de la Mujer Policía con testimonios de vocación y compromiso

En el marco del Día de la Mujer Policía, dos integrantes de la fuerza en El Bolsón compartieron sus experiencias y reflexiones sobre la profesión. La oficial principal Rocío González y la cabo Belén Moll coincidieron en que ser mujer policía es un orgullo y una vocación que nació en su infancia.





“Es un orgullo ser mujer policía. Lo elegí desde muy chica y no me arrepiento de esta decisión”, expresó González. En la misma línea, Moll señaló: “Es una profesión que admiré desde chica y estoy orgullosa de ser parte de esta institución”.





Consultadas sobre qué pedirían en una fecha tan especial, ambas coincidieron en desear que cada mujer policía pueda regresar a su hogar sana y salva, tras cumplir con su servicio, y compartir tiempo con sus familias. También mencionaron la importancia de fortalecer el acompañamiento psicológico dentro de la fuerza.





Finalmente, la cabo Moll dejó un mensaje a las nuevas generaciones: “Que se animen, que sigan sus sueños y, si este es uno de ellos, que le den para adelante”.





La jornada sirvió para poner en valor el compromiso diario de las mujeres policías y visibilizar los desafíos que enfrentan, sin dejar de lado el orgullo y la pasión por servir a la comunidad.