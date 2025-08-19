Dylan Bachman, campeón internacional de boxeo, representará a la Argentina en Perú









El Bolsón vuelve a vibrar con orgullo deportivo: Dylan Bachman se consagró campeón internacional de la categoría Walter Ligero, tras derrotar en Chile al púgil trasandino Jorge Almonacid en un fallo dividido que generó expectativa, pero que dejó en claro la supremacía del boxeador local a partir del segundo round. El Bolsón vuelve a vibrar con orgullo deportivo: Dylan Bachman se consagró campeón internacional de la categoría Walter Ligero, tras derrotar en Chile al púgil trasandino Jorge Almonacid en un fallo dividido que generó expectativa, pero que dejó en claro la supremacía del boxeador local a partir del segundo round.





Claudio “Pocho” Mariluan, referente del boxeo en la región y entrenador de Bachman desde sus inicios, destacó la magnitud de este logro:









“Es el premio al sacrificio y al esfuerzo de todos estos años. Con Dylan hemos recorrido campeonatos argentinos, regionales y sudamericanos. Hoy tener un campeón internacional que representa a El Bolsón y a toda la región nos llena de orgullo. Y lo mejor es que ya fue seleccionado para representar a la Argentina en el Sudamericano de Perú”.





Por su parte, Bachman, visiblemente emocionado tras el triunfo, compartió sus sensaciones:





“Desde el tercer round me sentí ganador. Salí a dar todo, quería traerme el cinturón y lo logré. Siempre existe la duda en un fallo fuera de casa, pero sabía que había hecho una gran pelea”.





El joven boxeador, que comenzó a entrenar a los 17 años y hoy, a los 25, suma más de 30 combates en el campo amateur, reconoce que nunca imaginó alcanzar este presente:





“Cuando empecé lo hice tranquilo, sin pensar en títulos. Y ahora tengo un cinturón internacional, debo defenderlo cinco veces y me preparo para viajar a Perú. Todavía no caigo, pero estoy feliz y motivado”.









Mientras el sueño de convertirse en profesional empieza a tomar forma, Dylan Bachman ya es un nombre propio en el boxeo patagónico y nacional, llevando con orgullo la bandera argentina a cada ring donde le toque pelear.