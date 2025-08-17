Dylan Bachman se consagró campeón internacional en Futaleufú





El boxeador de El Bolsón venció por puntos en fallo dividido al chileno Jorge Almonacid y se alzó con el cinturón Internacional de la Patagonia en la categoría Welter Ligero.

La noche del sábado en la comuna chilena de Futaleufú tuvo como gran protagonista al púgil argentino Dylan Bachman, quien se consagró campeón al quedarse con el cinturón Internacional de la Patagonia.

El representante de la Comarca Andina, pupilo de Claudio “Pocho” Mariluan, derrotó por puntos en un ajustado fallo dividido al local Jorge Almonacid en un colmado gimnasio de la Laguna Espejo.









Aunque la tarjeta oficial reflejó paridad, Bachman fue ampliamente superior en varios pasajes del combate, sobre todo en el segundo y tercer asalto, donde desplegó un boxeo sólido, conectó los mejores golpes y llegó a exhibir un nivel que lo colocó un escalón por encima de su rival.

Con este triunfo, el oriundo de El Bolsón se llevó a casa un impactante cinturón que lo acredita como el mejor de la categoría Welter Ligero en la región. Para conservarlo en forma definitiva, deberá defenderlo en al menos cinco oportunidades.









La velada boxística, que reunió a un gran marco de público, fue organizada por el Club de Boxeo Los Cóndores de Futaleufú con el apoyo de la Unidad de Deportes y Recreación de la Comuna y la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Ilustre Municipalidad de Futaleufú.