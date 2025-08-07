El Bolsón realizará el Primer Festival Regional de la Trufa de Invierno

La Municipalidad de El Bolsón celebró la presentación oficial del Primer Festival Regional de la Trufa de Invierno, un evento que busca posicionar a la localidad como un referente en la producción de este exclusivo hongo comestible. La conferencia de prensa contó con la presencia del intendente Bruno Pogliano, la subsecretaria de Turismo, Sofía Seroff, y los productores locales Adrián Piriz y Jorge Bortolato.





El festival se realizará este sábado en una chacra de Mallín Ahogado, que es una de las pocas truferas en Argentina. Este emprendimiento, se desarrolló a lo largo de 15 años y se especializa en la trufa de invierno, conocida como melanosporum, un producto de alto valor en el mercado gastronómico mundial. La experiencia de la chacra es única, ya que cultivan las trufas bajo robles y utilizan perros entrenados para su búsqueda.





Por su parte, el intendente Bruno Pogliano destacó la importancia de esta iniciativa como una oportunidad para diversificar la oferta turística y productiva de El Bolsón. "Celebramos este primer festival que se va a realizar en El Bolsón, el Festival de la Trufa de Invierno, porque en la zona de Mallín Ahogado tenemos esta chacra, que es una de las pocas en la Argentina... tenemos un diferencial turístico y productivo inigualable". Pogliano también puso en valor a la provincia de Río Negro como una potencia en truficultura, albergando a dos de las cuatro truferas del país.





Por su parte, la subsecretaria Sofía Seroff explicó que el festival permitirá a los visitantes y locales conocer el proceso de producción de la trufa y degustar productos elaborados con este ingrediente gourmet. Se ofrecerán dos tipos de eventos: uno con "precios populares" para que los vecinos puedan conocer el producto, y otro con un "estilo gourmet" a cargo de un equipo de chefs, con la participación de la bodega de Bernardi y otros emprendedores locales.





Adrián Piriz, productor truficultor, agradeció el apoyo constante de las autoridades municipales desde los inicios de su proyecto. "La idea es empezar a posicionar a El Bolsón con un producto que hay pocos en el mundo. Nosotros en Argentina tenemos el orgullo de tener trufas durante tres temporadas estacionales".





En este sentido, el productor local invitó a la comunidad a participar en la experiencia, la cual, además de la degustación, incluirá demostraciones de la búsqueda de trufas con los perros entrenados.

Este festival no solo celebra el éxito de un emprendimiento local, sino que también marca el inicio de una nueva tradición en El Bolsón, con el objetivo de arraigar la "cultura trufera" y ofrecer un atractivo único tanto para el turismo nacional como internacional.