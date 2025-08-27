El Bolsón sumó un nuevo camión Iveco 0 km al patrimonio municipal









En un acto realizado en el corralón municipal, el intendente Bruno Pogliano encabezó la presentación oficial de un nuevo camión Iveco de gran porte, 0 kilómetros, adquirido con fondos genuinos del municipio. La incorporación forma parte de un plan de renovación y fortalecimiento de la flota de vehículos municipales. En un acto realizado en el corralón municipal, el intendente Bruno Pogliano encabezó la presentación oficial de un nuevo camión Iveco de gran porte, 0 kilómetros, adquirido con fondos genuinos del municipio. La incorporación forma parte de un plan de renovación y fortalecimiento de la flota de vehículos municipales.





Durante la actividad, Pogliano destacó el esfuerzo que implica cada compra de estas características: “Si bien en los últimos años se ha vuelto algo habitual poder mostrar nuevas unidades, detrás de cada incorporación hay un enorme trabajo y un esfuerzo que realizan, en primer lugar, los contribuyentes, que son quienes sostienen el crecimiento de la infraestructura municipal”.

El jefe comunal recordó que hace más de una década, los trabajadores debían desempeñarse con vehículos en condiciones precarias, como un viejo Ford 350 deteriorado, y celebró el contraste con la actualidad: “Hoy podemos mirar este patio y ver cómo se ha crecido en infraestructura, en mejoras para los trabajadores municipales y en la atención a los vecinos”.





La compra del nuevo camión demandó una inversión de 480 millones de pesos, financiados directamente con recursos municipales y con apoyo crediticio de la empresa proveedora, sin recurrir al sistema de leasing. Según explicó Pogliano, este camión es el primero de dos que se sumarán en el corto plazo, lo que permitirá optimizar los recursos y reducir gastos en alquileres de transporte.





Asimismo, anunció la llegada de otro camión compactador que se sumará a los tres ya adquiridos para reforzar el servicio de recolección de residuos, en el marco de las políticas ambientales locales: “El cuidado del medio ambiente y la separación en origen son principios básicos que asumimos como política de Estado”, afirmó.





El acto contó con la presencia de concejales, funcionarios y trabajadores municipales, a quienes Pogliano agradeció especialmente por el compromiso sostenido en la gestión: “Nosotros estamos de paso, pero tratamos de dejar una semilla que germine y marque un cambio para la localidad. Lo hacemos con transparencia, con honestidad y con muchas ganas”.





Con esta nueva incorporación, El Bolsón continúa ampliando su parque automotor, apostando a la modernización de los servicios públicos y al fortalecimiento de la infraestructura comunal.