El Bolsón trabaja arduamente en la prevención: municipio impulsa una herramienta de autoevaluación gratuita



La Municipalidad de El Bolsón, a través de su Unidad Ejecutora de Protección Civil y Gestión de Riesgos, promueve el uso de la aplicación web REDI-App (Riesgo de Estructuras en Incendios De Interfase), una herramienta gratuita de autoevaluación para que los vecinos identifiquen los riesgos de incendios forestales y de interfase en sus hogares.

REDI-App fue desarrollada por CONICET en colaboración con el Ministerio de Modernización de la Provincia de Río Negro, adaptada a las condiciones específicas de la región andino-patagónica. La aplicación permite a los residentes realizar un diagnóstico sencillo y recibir recomendaciones personalizadas para proteger sus viviendas.

El uso de la herramienta no sólo beneficia a cada hogar, sino que también contribuye a la planificación de la seguridad de toda la comunidad. Los datos recopilados de forma anónima ayudan a las autoridades a comprender mejor los riesgos del territorio, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias.

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) recomienda su uso, y municipios vecinos como El Hoyo y Lago Puelo ya han implementado esta iniciativa. Ahora, El Bolsón se suma a este compromiso con la prevención.

Para realizar la autoevaluación, los vecinos pueden ingresar a rediapp.com.ar y completar la breve encuesta. La participación de la comunidad es fundamental para construir un entorno más preparado y seguro.