El Bolsón y Bariloche fortalecen vínculos para potenciar a los productores locales



El secretario de Producción de El Bolsón, Federico Bauer, confirmó que avanza un convenio entre las municipalidades de Bariloche y El Bolsón para abrir nuevas oportunidades comerciales a los productores de la comarca. La iniciativa, que comenzó a gestarse antes de la temporada invernal, busca que los productos elaborados en El Bolsón puedan llegar al mercado barilochense, uno de los principales polos turísticos de la región.





“Es una oportunidad para empezar a mostrar lo que se produce acá, con el sello Hecho en El Bolsón, y que nuestros productores, debidamente registrados, puedan exhibir y comercializar en la localidad vecina”, señaló Bauer.





El funcionario destacó que actualmente más de 180 emprendimientos productivos integran el Registro Municipal, de los cuales más de 40 ya forman parte del catálogo virtual, con la expectativa de sumar otros 20 en breve. Esta herramienta digital, disponible en la página web de la Municipalidad, permite a potenciales compradores de todo el país acceder a imágenes y descripciones de los productos, y contactar directamente al productor sin intermediarios.





“Gracias al catálogo, hoy hay productores y productoras que están vendiendo a lo largo y ancho de la Argentina, incluso en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Jujuy. Ese era nuestro objetivo: que antes de que los turistas lleguen a El Bolsón, ya sepan qué se hace y qué se vende aquí”, remarcó Bauer.





Según el secretario de Producción, la propuesta no solo impulsa la visibilidad y las ventas, sino que también consolida una red comercial que fortalece la identidad productiva de El Bolsón en la región patagónica.



