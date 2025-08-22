El concejo de deliberante de El Hoyo aprobó proyectos educativos, culturales y sociales



El Concejo Deliberante de El Hoyo llevó adelante su 12da sesión del año con la presencia de seis de sus ediles, en la que aprobó un convenio de capacitación en senderos turísticos, respaldó el proyecto educativo de Epuyén para la construcción de una sede universitaria, declaró de interés el reconocimiento mundial al alfajor de Almendra Guillier, y sumó nuevas medidas en materia cultural, territorial y social. Entre ellas, la declaración de la Capilla San Maximiliano Kolbe como Patrimonio de la localidad, el repudio a la auditoría de ANDIS-PAMI, la ratificación de una resolución sobre la parcela de Rosa Alvarado y la adjudicación de un lote en el barrio El Sauzal.





EL CONCEJO APROBO PROYECTO DE CAPACITACION





En Proyectos del Ejecutivo, Christ tomó como propio el convenio de capacitación entre la Secretaría de Trabajo y la Municipalidad de la ciudad del proyecto denominado "Diseño, construcción y mantenimiento de senderos recreativos y educativos". El mismo fue aprobado por unanimidad, lo que le permitirá formarse a nueve jóvenes y adultos y tendrá una duración de tres meses con posibilidad de renovación. La misma busca brindar herramientas para el desarrollo de infraestructura turística y ambiental, aplicables tanto en el ámbito privado como en el municipal y provincial.









EL CONCEJO RESPALDO PROYECYO EDUCATIVO EN EPUYEN





En Proyectos del Legislativo, se trató sobre tablas y aprobó por unanimidad la declaración de interés educativo la ordenanza del Concejo Deliberante de Epuyén que dona un terreno de 19.223,68 m² a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para la construcción de una sede, con el compromiso de iniciar el dictado de al menos una carrera en un plazo de cinco años. La iniciativa fue destacada por su impacto en la formación académica de la comarca y el impulso al desarrollo regional.









RECONOCIMIENTO AL MEJOR ALFAJOR DEL MUNDO





A su vez, se declaró de Interés Municipal el título obtenido por la joven emprendedora local Almendra Guillier Riquelme, quien fue reconocida con el galardón “Mejor Alfajor del Mundo 2025” en el Campeonato Mundial del Alfajor realizado en Buenos Aires. Oriunda de Rincón Currumahuida y dueña del emprendimiento “Los Retamos”, Almendra presentó un alfajor saludable elaborado con harina de nuez, relleno de dulce de leche y bañado en chocolate blanco, que conquistó al jurado internacional. Este nuevo logro se suma a sus premios anteriores y representa un orgullo para la localidad, destacando la calidad de los productos regionales y el esfuerzo de la producción familiar.









LA CAPILLA SAN MAXIMILIANO KOLBE, PATRIMONIO DE EL HOYO





También se trató sobre tablas y declaró Patrimonio Cultural y Religioso a la Capilla “San Maximiliano Kolbe”, inaugurada en 1984 e impulsada por Fray Gentile junto a vecinos de la localidad. La medida busca proteger y conservar este templo de gran valor espiritual y arquitectónico, cuya cúpula de madera es considerada una proeza de la época, además de fortalecer la identidad comunitaria y potenciar su integración en circuitos de turismo religioso.









REPUDIO A AUDITORÍA DE ANDIS-PAMI





Por su parte, la concejal Arce presentó una declaración, la cual fue aprobada con cinco votos positivos, en repudio a la implementación de la auditoría de ANDIS-PAMI en la localidad, tras detectar dificultades en la notificación de beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, debido a domicilios difíciles de localizar. Ante esto, el área de Desarrollo Social se comunicó personalmente con los pensionados y coordinó atención diferenciada junto al Hospital Rural El Hoyo. El Concejo destacó la falta de sensibilidad y comunicación de las oficinas nacionales, sancionando una declaración oficial e invitando a otras municipalidades de la comarca a acciones similares para garantizar un trámite más respetuoso y eficiente.









RATIFICAN RESOLUCION SOBRE PARCELA DE ROSA ALVARADO





En Dictamen de Comisión, el Concejo Deliberante ratificó la Resolución Municipal N°751/2025, confirmando la vigencia de la Ordenanza 074/2021 y permitiendo a Rosa Marcela Alvarado avanzar con la mensura de su parcela de 3.869,78 m², tras inspecciones y la regularización de la situación administrativa del inmueble.









ADJUDICAN LOTE EN EL SAUZAL A LOS HERMANOS LOPEZ





El Honorable Concejo Deliberante de El Hoyo adjudicó en venta a Alejandro Rafael López y Nicolás Maximiliano López la fracción de tierra identificada como Lote 17, Fracción 3, Manzana 1, Lote 17 A del Barrio El Sauzal, otorgándoles un plazo de 180 días corridos para concretar la escritura correspondiente. La medida responde al pedido de prórroga presentado por Nicolás López para continuar con el trámite de regularización territorial, estableciendo que, de no cumplirse el plazo, deberán reiniciar el procedimiento administrativo.









Proyecto del Ejecutivo





Nota N°242/25 Eleva proyecto de Ordenanza “Diseño, Construcción y mantenimiento de senderos recreativos y educativos”. Aprobado por unanimidad









Proyectos del Legislativo





Nota N°234/25 Gretel Arce, Mario Azocar y Jonatan Christ. Elevan proyecto de Declaración de Interés Educativo “Sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco”. Aprobado por unanimidad





Nota N°240/25 Gisel Cortes. Eleva los siguientes proyectos de Declaración:





Mejor alfajor del mundo. Aprobado por unanimidad





Capilla San Maximiliano Kolbe. Aprobado por unanimidad









Dictamen de Comisión





Planeamiento, Obras y Servicios Públicos





Proyecto de Ordenanza “Ratificar Resolución Municipal N°751/2025. Reconocimiento de ocupación a favor de Rosa Marcela Alvarado”. Aprobado por unanimidad





Proyecto de Ordenanza “Adjudicación en venta a favor de Alejandro López y Nicolas López”. Aprobado por unanimidad.