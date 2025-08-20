El Gobierno Provincial anunció obras en El Bolsón

agosto 20, 2025


En un acto encabezado por el intendente Bruno Pogliano y los ministros de Gobierno, Fabián Gatti, de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, el secretario General de la Gobernación, Nelson Cides, se anunció un plan de obras para la localidad y se concretó la entrega de títulos de propiedad a familias de la ciudad.

Las obras incluyen la construcción del Centro de Salud Costa del Río Azul – Mallín Ahogado, una sala de salud provisoria en la zona, el colector pluvial en calle Alberti, la renovación de la cubierta de la Terminal de Ómnibus, las pasarelas Hue-Naín y La Tronconada en el Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido, además de la ejecución de viviendas y la instalación de una cisterna para combustibles líquidos.



“Se trata de un plan de infraestructura que mejora la conectividad, la atención sanitaria, el turismo y la calidad de vida de los vecinos de El Bolsón. El Gobierno de la Provincia está presente y cumple”, destacó el intendente Pogliano.




El acto también incluyó el reconocimiento a ex soldados continentales, reafirmando el compromiso de la Provincia y el Municipio con la comunidad.











