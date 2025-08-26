El Hoyo celebra su 72º aniversario con un festival gastronómico, música y destrezas criollas





La municipalidad organiza un festejo a lo grande, con desfile cívico-militar, puestos gastronómicos, artesanales, actividades deportivas y premios de medio millón de pesos para los mejores platos dulces y salados.

La localidad de El Hoyo se prepara para celebrar su 72º aniversario con un evento que promete movilizar a toda la comarca andina. El secretario de Gobierno, Febo Sosa, adelantó que “se está armando algo lindo. Esperemos que nos acompañe el clima y la gente, porque la propuesta está siendo bien recibida”.

El eje de los festejos será un festival gastronómico, con dos categorías de competencia: salada y dulce. “La votación va a estar a cargo de la gente, no va a haber un jurado especialista. Directamente el que consuma ahí adentro va a tener la posibilidad de elegir qué es lo que más le gustó”, explicó Sosa.

Los ganadores de cada rubro recibirán un premio de 500 mil pesos, además de la recaudación de sus ventas. La consigna será ofrecer “porciones chicas y económicas, para que las familias puedan probar varias propuestas a un precio adecuado y moderado”.

La fiesta incluirá, además, destrezas criollas, feria de artesanos y productores sin costo de inscripción, música en vivo y actividades deportivas. “Queremos empezar a generar estas movidas para darle impulso a la economía local, después de una temporada difícil para el turismo”, subrayó el funcionario.

Las celebraciones comenzarán el día del aniversario con un desfile cívico-militar en la avenida San Martín, frente a Bomberos Voluntarios, desde las 10 de la mañana. Luego, el público podrá acercarse al predio de la Fruta Fina para disfrutar de todas las propuestas.

“No tiene costo la entrada. Literalmente cruzamos la ruta y nos vamos a festejar. Y si hay algo que sí sabe El Hoyo hacer, es festejo”, concluyó Sosa, adelantando que este evento será también la antesala de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina.