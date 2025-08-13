El Hoyo: Continúan las inscripciones para las clases de tela en el SUM de la 223

Noticias Del Bolson agosto 13, 2025


Con inscripción gratuita, siguen disponibles cupos para las clases de acrobacia en tela los días lunes y miércoles en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela N.º 223.

Las clases están organizadas por edades y bajo el siguiente cronograma:

-Lunes: Niños y niñas hasta 12 años

-Miércoles: Adolescentes y adultos

Horario: 17:30 a 19:00 hs




Esta propuesta busca fortalecer la movilidad corporal, la preparación física y promover el desarrollo de habilidades como invertirse, colgarse y superar desafíos físicos con seguridad y creatividad.

La actividad es gratuita y está abierta a toda la comunidad. Las inscripciones se realizan de manera presencial en la oficina de Deportes o bien con la profe Julieta, celular 3415087854











