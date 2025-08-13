El Hoyo: Continúan las inscripciones para las clases de tela en el SUM de la 223

Con inscripción gratuita, siguen disponibles cupos para las clases de acrobacia en tela los días lunes y miércoles en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela N.º 223.





Las clases están organizadas por edades y bajo el siguiente cronograma:





-Lunes: Niños y niñas hasta 12 años





-Miércoles: Adolescentes y adultos





Horario: 17:30 a 19:00 hs









Esta propuesta busca fortalecer la movilidad corporal, la preparación física y promover el desarrollo de habilidades como invertirse, colgarse y superar desafíos físicos con seguridad y creatividad.





La actividad es gratuita y está abierta a toda la comunidad. Las inscripciones se realizan de manera presencial en la oficina de Deportes o bien con la profe Julieta, celular 3415087854