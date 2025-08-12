El Hoyo: Desarrollo Social brinda asesoramiento por auditorías de pensiones por invalidez laboral

La Coordinación del Área de Desarrollo Social de El Hoyo anunció que se encuentra ofreciendo asesoramiento a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral. La asistencia está disponible tanto para quienes hayan recibido una carta documento como para aquellos que, sin notificación previa, deban presentarse a la auditoría correspondiente.





Desde el área recordaron que los vecinos pueden acercarse personalmente o comunicarse para recibir orientación sobre los pasos a seguir. Las consultas se atienden de lunes a viernes, en horario extendido de 8 a 15 horas, a través del teléfono fijo (294) 44-71-880, por WhatsApp al (2944) 68-98-81 o vía correo electrónico a accionsocialmeh@gmail.com.