El Hoyo: Desarrollo Social brinda asesoramiento por auditorías de pensiones por invalidez laboral

Noticias Del Bolson agosto 12, 2025


La Coordinación del Área de Desarrollo Social de El Hoyo anunció que se encuentra ofreciendo asesoramiento a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral. La asistencia está disponible tanto para quienes hayan recibido una carta documento como para aquellos que, sin notificación previa, deban presentarse a la auditoría correspondiente.

Desde el área recordaron que los vecinos pueden acercarse personalmente o comunicarse para recibir orientación sobre los pasos a seguir. Las consultas se atienden de lunes a viernes, en horario extendido de 8 a 15 horas, a través del teléfono fijo (294) 44-71-880, por WhatsApp al (2944) 68-98-81 o vía correo electrónico a accionsocialmeh@gmail.com.











Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)