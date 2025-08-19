El Hoyo: Finalizaron los trabajos sobre el tendido eléctrico en calle Los Guindos

Noticias Del Bolson agosto 19, 2025



En un trabajo mancomunado junto a la Dirección General de Servicios Públicos, se reubicaron dos postes de la línea de alta tensión y se eliminó un terraplén que perjudicaban la transitabilidad y no permitían avanzar con la obra de adoquinado de calle Los Guindos.

Con la modificación del poste que se encuentra a metros del Concejo Deliberante, se podrá continuar con la obra de adoquinado proyectada entre calle Los Guindos y la Ruta Nacional N.º 40, lo que permitirá optimizar y generar un acceso más seguro.



Asimismo, en la colectora se corrió el segundo poste, el cual se encontraba en el medio de la calle, y esto permitió remover un terraplén que representaba un riesgo para la circulación.




Estas acciones junto a la secretaria de Infraestructura forman parte de las tareas destinadas a mejorar la infraestructura y la seguridad en El Hoyo. En las próximas semanas se espera poder comenzar con las tareas de adoquinado previstas.











