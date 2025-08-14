El Hoyo: Se lanzó el “Desafío Patagónico de Sabores”









En el marco del aniversario °72 de El Hoyo, se anunció el lanzamiento del Desafío Patagónico de Sabores”, donde además habrá destrezas criollas, concursos de hacheros, motosierristas y karaoke. También habrá juegos didácticos y deportivos para todas las edades.





Con fecha estipulada para el viernes 5 de septiembre de 11:00 a 18:00hs en el predio polideportivo, la propuesta está pensada para que sea un día festivo para todos los vecinos y vecinas. El primer “Desafío Patagónico de Sabores” tendrá un sistema de votación mediante el cual el público podrá votar en las urnas de cada puesto de comida que participe del certamen. Habrá un premio en efectivo para el mejor sabor salado y para el mejor sabor dulce.





El intendente local, César Salamín, expresó hoy en la conferencia de prensa que "seguimos haciendo propuestas que fomentan el turismo como este nuevo concurso gastronómico que creemos que va a atraer a amantes de la cocina de toda la región. Estamos con muchas ganas de agasajar a los vecinos y vecinas con concursos, actividades, premios para compartir un día en familia, lo que el año pasado el clima no nos dejó hacer".





Además del concurso gastronómico, el programa incluye competencia de motosierristas y hacheros, karaoke para adultos y niños(premio parlante de karaoke), corte de torta, feria de artesanos, juegos, destrezas criollas, puestos de comida, taba, tejo saño, metegol y Ping pong. Todos los concursos tendrán premiación para los ganadores en las distintas categorías y ramas.





En caso de mal clima las actividades al aire libre se pospondrán una semana y el acto protocolar se realizará en otro lugar a designar.









Inscripciones a concursos





Los gastronómicos podrán inscribirse al “Desafío Patagónico de Sabores” en la Oficina de Turismo o al contacto de WhatsApp (2944) 41-32-27 o al teléfono fijo 4471-115.

El valor de la inscripción es de 30.000 pesos y los ganadores será premiado con lo recaudado.





Las inscripciones del concurso de hacheros y motosierristas serán en la oficina de Deportes ubicada en el edificio contiguo al Concejo Deliberante, de 7 a 13 o por teléfono fijo 4471-341, además podrán registrarse a través de un formulario digital en la web municipalidad.





Los artistas y participantes del concurso de karaoke se podrán inscribir de 8 a 20 en la Dirección de Cultura, llamando al 4471-129 o por correo electrónico a cultura@elhoyo.gob.ar