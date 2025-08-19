El intendente Pogliano anunció la cesión de tierras para la Escuela 103 y un futuro centro de salud en Mallín Ahogado





Pasado el mediodía de este martes, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, confirmó que ya se concretó la firma de la resolución que oficializa la cesión de tierras en la zona de Mallín Ahogado. Se trata de un traspaso en favor de la comunidad educativa de la Escuela 103, que ahora contará con seguridad jurídica sobre el predio donde se asienta la institución. También se firmo la sesión al ministerio de salud para la construcción del CAPS de costa del Rio Azul.

En diálogo con noticiasdelbolson, Pogliano señaló que la resolución enviada al Concejo Deliberante ya cuenta con el aval de los siete ediles, lo que habilita el traspaso de 21 hectáreas al Ministerio de Educación de Río Negro. “Cumplimos con la palabra que dimos, transfiriendo estas tierras a la escuela y a la provincia para que puedan desarrollar proyectos educativos, siempre respetando los humedales, el bosque nativo y el ecosistema que rodea a la institución”, destacó.





El CAPS también

El intendente también informó que se reservaron 4.000 metros cuadrados para la construcción de un nuevo centro de salud, cuya licitación se abrirá en breve. “Se trata de un terreno que no afecta áreas sensibles ni árboles autóctonos, lo que garantiza la protección ambiental”, aseguró.

Además, una fracción del terreno será destinada a infraestructura comunitaria, con el objetivo de responder a necesidades de los vecinos de Mallín Ahogado. En este sentido, Pogliano adelantó que se busca fortalecer a instituciones locales y a la brigada de incendios de la zona.

Por otro lado, el jefe comunal reconoció que aún queda pendiente la regularización de la situación de unas diez familias que viven en condiciones irregulares a la vera de la ruta. “Lo importante es avanzar en darle legalidad a todo el territorio, siempre priorizando el beneficio de los vecinos del lugar”, subrayó.

Jornada con anuncios provinciales

Pogliano también anticipó que este miércoles será una jornada clave para El Bolsón, con la visita del gobernador de Río Negro. En la ocasión se firmarán convenios y se abrirán licitaciones para diversas obras: dos pasarelas, la construcción del centro de salud, mejoras en el techo de la terminal y la continuidad del pluvial de calle Rivadavia, entre otras.

“En un momento en que la obra pública nacional está paralizada, es importante destacar la presencia del Estado provincial que cumple con su palabra y avanza en proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos”, concluyó el intendente.