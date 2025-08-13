Empezaron a cobrar el piso mínimo los retirados y pensionados de la Policía

Cabe destacar que esta implementación es el resultado de una decisión política del Gobernador Alberto Weretilneck, destinada a mejorar la calidad de vida de este sector.





La puesta en marcha de este derecho fue posible gracias al trabajo sostenido y fundamental de la Unidad de Trámites Previsionales del Ministerio de Seguridad y Justicia, que acompañó todo el proceso técnico y administrativo necesario para hacer efectiva esta política pública.





Los beneficiarios verán reflejado este ingreso en sus recibos bajo el ítem: “Complemento haber mínimo garantizado Gobierno de la Provincia de Río Negro – Ley N° 5505”, cuyo monto variará según la situación individual de cada persona.

Los retirados y pensionados de la Policía de Río Negro comenzaron a percibir el piso mínimo garantizado, una medida que representa un aumento significativo y un alivio económico para quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad dentro de la fuerza.