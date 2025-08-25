Escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: hablo sobre la situación el legislador rionegrino Leandro García



El legislador rionegrino Leandro García cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei y pidió que la justicia avance con una investigación que alcance a los más altos niveles del poder. El legislador rionegrino Leandro García cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei y pidió que la justicia avance con una investigación que alcance a los más altos niveles del poder.





El reciente escándalo que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a poner en debate la corrupción en la política argentina. Según trascendió, el titular del organismo habría exigido coimas a prestadores de servicios de salud, dinero que según denuncias estaba destinado a financiar al propio gobierno nacional y a sectores del entorno presidencial.





El legislador rionegrino de Nuevo Encuentro, Leandro García, dialogó sobre el caso y aseguró que la situación “demuestra que la corrupción no es patrimonio exclusivo de un partido, sino transversal a la política”.





“Muchas veces la gente deja de creer en la política porque piensa que todos los que hacemos política nos llevamos algo indebidamente a casa. La verdad que no es así. Mucha gente lo hace en distintos espacios políticos. Y me parece que esto demuestra que el gobierno de Milei no solo ha perseguido a las personas con discapacidad, sino que ahora queda involucrado en un hecho gravísimo de corrupción”, señaló.





El legislador recordó que en los últimos meses numerosas familias debieron peregrinar por hospitales y oficinas para someterse a auditorías y acreditar nuevamente su discapacidad a fin de seguir cobrando una pensión. “Mientras las personas con discapacidad eran humilladas, los funcionarios se llevaban el dinero que les correspondía. Esa plata es la que falta en los sanatorios, en la atención a niños y niñas con enfermedades complejas”, denunció.





La investigación judicial reveló que algunos prestadores vinculados al escándalo están bajo la mira, e incluso uno de ellos permanece prófugo. En allanamientos recientes se hallaron cajas fuertes abiertas y fajos de dinero abandonados, en un escenario que, según García, “pinta de cuerpo entero lo que es este gobierno”.





El dirigente también advirtió que las responsabilidades políticas podrían alcanzar a la hermana del presidente, Karina Milei, y al propio Javier Milei. “Hay que investigar hasta dónde llega la cadena. No se trata de un funcionario aislado, hay una estructura detrás”, afirmó, y agregó que la justicia debe actuar “con independencia” para esclarecer los vínculos con otros dirigentes nacionales.





En su reflexión final, García subrayó: “Lo que hay que condenar es la corrupción, porque alguien se estaba llevando la plata que falta en las familias con discapacidad. Esto no puede quedar en la impunidad. La responsabilidad política es directa y debe llegar hasta lo más alto”.



