Esquel: la Policía Federal detuvo a un extranjero con antecedentes y será expulsado del país

En un operativo realizado este jueves por la tarde, la Delegación Esquel de la Policía Federal Argentina detuvo a un hombre de nacionalidad boliviana, de 39 años, con un extenso prontuario que incluye condenas por venta de estupefacientes, robo agravado con armas y homicidio.

Durante las tareas de identificación, los efectivos confirmaron que sobre el individuo pesaba un pedido de expulsión vigente, dictado por la gravedad de los delitos cometidos en el país.

De inmediato, la fuerza federal dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones, que ya dispuso el procedimiento de expulsión. En las próximas horas, el detenido será trasladado desde Esquel hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde intervendrá la División Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA para concretar su traslado a Bolivia.

Según informaron fuentes oficiales, el ciudadano boliviano tendrá prohibido el reingreso a la Argentina de manera definitiva.