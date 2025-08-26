Falleció en Bariloche una docente con diagnóstico de tuberculosis

Una docente de Bariloche falleció este martes en el Hospital Privado Regional, en un caso que las autoridades sanitarias consideran prácticamente confirmado como muerte por tuberculosis, una enfermedad respiratoria infectocontagiosa.

El deceso se produjo en un contexto de incremento de casos de la enfermedad a nivel nacional, lo que encendió las alarmas en la comunidad educativa y sanitaria de la ciudad.

Desde el hospital se informó que ya se realizan estudios epidemiológicos sobre los contactos cercanos de la docente —estudiantes, colegas y familiares— con el objetivo de definir los pasos a seguir y garantizar medidas de prevención. Asimismo, se aclaró que los datos se manejan bajo estricta confidencialidad.

Por su parte, el Hospital Zonal Ramón Carrillo convocó a una conferencia de prensa para este miércoles a las 10:30, en el aula 2 de Docencia, donde se ofrecerán precisiones sobre el caso y se brindará información general sobre la enfermedad.

Las autoridades sanitarias locales, sin embargo, descartaron que exista un brote de tuberculosis en la ciudad.