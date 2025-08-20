Femicida extraditado: Miguel Vargas Nehuén llegó a Esquel bajo fuerte operativo de seguridad

El detenido, recapturado en Chile tras fugarse de la prisión domiciliaria en abril, fue entregado a la Policía Federal en el paso Cardenal Samoré. El jueves enfrentará la audiencia de cesura de pena en la que se prevé que reciba prisión perpetua por el femicidio de su expareja Ana Calfín.

Esta tarde se concretó el traslado a la Argentina de Miguel Alejandro Vargas Nehuén, el femicida de 29 años acusado de asesinar a su expareja Ana Calfín (37). El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Operativa Federal Esquel de la Policía Federal, que recibió al detenido en el paso internacional Cardenal Samoré alrededor de las 14 horas, tras su extradición desde Chile. El traslado estuvo a cargo de la policía federal sede Esquel quienes pusieron finalmente a Vargas ante el juez.

Vargas había permanecido más de tres meses en prisión en el país vecino, luego de ser recapturado a principios de mayo por Interpol Chile, tras haberse fugado el 15 de abril de la prisión domiciliaria que cumplía en el barrio Lennart Englund de Esquel. Ese mismo día debía comparecer en Tribunales para la audiencia de cesura de pena, en la causa por el femicidio de Calfín, a quien provocó quemaduras fatales.

La fiscal del caso, Rafaella Ríccono, confirmó que, una vez realizada la entrega formal en la frontera, el detenido fue trasladado a Esquel bajo estrictas medidas de seguridad. El operativo incluyó también dispositivos de control en el ejido urbano, donde Vargas fue visto atravesando El Bolsón pasadas las 19 horas.

La audiencia de cesura de pena fue reprogramada para este jueves a las 11 en los Tribunales de Esquel, con la presencia del imputado. De acuerdo con las pruebas y testimonios reunidos durante el proceso, se espera que el juez Jorge Novarino dicte la pena de prisión perpetua.