Fiesta de la Nieve: Araceli Bayer y Alejandro Concha brillaron en el Concurso de Hacheros





La competencia, símbolo de tradición y destreza, coronó a la barilochense Bayer y al sanmartinense Concha como los más veloces en la emblemática prueba.





El Concurso de Hacheros, uno de los espectáculos más vibrantes y convocantes de la Fiesta Nacional de la Nieve, ya tiene a sus ganadores: Araceli Bayer, en la categoría femenina, y Alejandro Concha, en la masculina. Con técnica, fuerza y pasión, ambos se impusieron en una competencia cargada de tradición familiar y emoción.





Araceli Bayer, emocionada por su consagración, recordó el esfuerzo de los años anteriores: “Mucha felicidad, porque el año pasado concursé y no saqué nada, así que este año se me dio bien. (…) Mi cuñado Rubén Quijada es nuestro ángel ahora, él siempre nos ayudó a mí y a mi marido, así que por él seguimos esta tradición”.





Sobre la clave del triunfo, la flamante campeona fue contundente: “Hay que darle con ganas. La fuerza es importante, pero también la práctica en el corte. Esta vez se me dio y pude salir primera”.





En la rama masculina, la victoria fue para Alejandro Concha, oriundo de San Martín de los Andes, quien destacó la herencia cultural de este oficio: “Vengo de una familia de hacheros. Desde los nueve años participo en los concursos de hacheritos allá en San Martín. En 2016 había ganado acá en Bariloche y después no volví hasta ahora. Vinimos a probarnos y por suerte ganamos”.





El hachero celebró rodeado de afectos y compartió su alegría: “Viajamos todos: mi esposa, mis hijos, mi suegra, mi papá, mis hermanos. Estoy muy contento, era algo que quería lograr y nos vamos con el objetivo cumplido”.





De esta manera, la Fiesta de la Nieve volvió a dar protagonismo a uno de sus momentos más tradicionales, donde la fuerza, la técnica y la pasión familiar se combinan en un espectáculo que despierta ovaciones del público año tras año.