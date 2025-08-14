Finalizó el cerramiento del Centro Comunitario del barrio Usina







El secretario de Obras y Servicios Públicos de El Bolsón, Walter Forestier, confirmó la finalización de los trabajos de cerramiento en el Centro Comunitario del barrio Usina, una obra que busca reforzar la seguridad del lugar y evitar hechos de vandalismo. El secretario de Obras y Servicios Públicos de El Bolsón, Walter Forestier, confirmó la finalización de los trabajos de cerramiento en el Centro Comunitario del barrio Usina, una obra que busca reforzar la seguridad del lugar y evitar hechos de vandalismo.





La solicitud había sido presentada por la presidenta de la junta vecinal, Graciela, quien expresó la preocupación de los vecinos ante reiterados robos en la salita y otros espacios que funcionan en el predio, incluido el Centro de Salud. “Le hicimos todo un cerramiento nuevo de hierro, inclusive los portones que no funcionaban ahora están en condiciones. Se cerró todo el entorno del Centro Comunitario”, detalló Forestier, destacando que la medida brindará mayor tranquilidad a la comunidad.

En la misma zona, el municipio también intervino en la reparación de un puente sobre la costanera, dañado durante los incendios, y lleva adelante la limpieza completa de los 900 metros comprendidos entre puente y puente. El secretario adelantó que se continuará con el adoquinado de la calle paralela al río, tarea para la que ya se realizaron mediciones.





Los trabajos se extienden al centro de la localidad, donde sobre la avenida San Martín y la diagonal se ejecuta una reparación integral del pavimento. “Había un bache gigante; vamos a levantar todo y colocar hormigón”, explicó Forestier.

Por último, el funcionario se refirió a un reclamo histórico del barrio La Esperanza, en el sector del jardín Los Enanitos, donde una pérdida de agua complica el acceso. Forestier reconoció que creyó que el problema había sido resuelto, pero se comprometió a gestionarlo de inmediato ante la empresa ARSA para reparar la pérdida, mientras que el municipio mejorará el enripiado del ingreso. “Cada uno vamos a poner lo que tengamos que hacer para solucionarlo; no hay que sacarse el poncho del hombro”, sostuvo.



