Intensas tareas de rescate por tres personas perdidas en el cerro López. Bariloche

Según informaron a ANB, las personas habrían ascendido a la montaña este martes y se desorientaron, por lo que pasaron la noche allí, a la espera de ser rescatados.





"A las 20 hs del día de ayer se recibe llamado telefónico solicitando asistencia en zona de cerro López con orientación al Brazo Tristeza (Palotinos)", informaron desde la Comisión de Auxilio.

La situación demandó el despliegue de la Comisión de Auxilio. Pasadas las 9,30 horas encontraron a la tercera persona involucrada.

Acorde con lo informado, a la medianoche los rescatistas lograron establecer contacto con dos de las personas desorientadas. "Aproximadamente a las 3 horas, se logra retornar con estas personas hasta la senda para iniciar el descenso". Según manifestaron, se encuentran en buen estado de salud.





También participa personal del ICE (Incendio, Comunicaciones y Emergencias) de Parques Nacionales y aparentemente, sumarían la participación de una embarcación en el Brazo Tristeza. (ANB)

