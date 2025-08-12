Inversión de ALTEC aumenta 40% su capacidad de procesamiento

La inversión fortalece el Datacenter Provincial aumentando un 40% su capacidad, lo que contempla:





Ampliación de la capacidad de procesamiento con nuevos servidores de última generación.

Ampliación del almacenamiento mediante la puesta en marcha de storages de alta capacidad.

Fortalecimiento de la infraestructura de red para mayor velocidad y disponibilidad.

Incorporación de firewalls de última generación con capacidad de machine learning, que permitirán una prevención más efectiva frente a ciberamenazas.

Estas mejoras permiten soportar plataformas críticas y servicios digitales para la ciudadanía, asegurando la capacidad, seguridad y eficiencia que requieren los proyectos de modernización en marcha y los que vendrán.





Esta decisión de inversión reafirma el compromiso de ALTEC con la continuidad y mejora operativa de servicios esenciales que impactan directamente en la vida de los rionegrinos.

ALTEC realiza una importante inversión de recursos propios priorizando la columna vertebral tecnológica que impulsa la transformación digital del Estado provincial.