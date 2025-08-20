Juan Pablo Moena visitó El Bolsón y ratificó su compromiso político junto a referentes locales









El exministro de Desarrollo Humano de Río Negro, Juan Pablo Moena, visitó este miércoles la localidad de El Bolsón acompañado por el secretario de la Gobernación, Nelson Cides. En el encuentro también estuvo presente el intendente Bruno Pogliano, con quien compartió actividades y reuniones con instituciones intermedias.





Moena, alejado momentáneamente de la gestión provincial, sostuvo que continúa trabajando activamente en la vida política: “Uno nunca se aleja, siempre sigue en contacto, porque estamos comprometidos con aquellas cuestiones que hay que seguir solucionando. Aunque no estemos adentro, también formamos parte de todo esto”, expresó.





El exfuncionario destacó la importancia del acompañamiento de Pogliano dentro de la fórmula política que integra: “Es una persona a la que tengo un gran afecto y un amigo de hace mucho tiempo. Ha hecho un gran trabajo en El Bolsón durante muchísimos años y para nosotros es una pieza fundamental en este proyecto”.





De cara al escenario electoral que se aproxima, Moena remarcó que seguirá recorriendo el territorio y sumando apoyos: “Queremos a Juanpi en el Congreso de la Nación, queremos que el distrito tenga representación nacional y vamos a trabajar fuertemente para que así sea”.





El paso de Moena por la Comarca Andina dejó en claro la estrategia de consolidar alianzas locales y reforzar la presencia territorial, con el objetivo de llegar al electorado con un mensaje de continuidad y compromiso.