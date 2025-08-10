Keila, la niña de 9 años que quiere conquistar Japón con su “Mundo Inverso”





Con tan solo 9 años, Keila Lubones logró un reconocimiento internacional: su dibujo Mundo Inverso recibió una mención especial en el Concurso Internacional de Pintura Infantil del Museo MOA de Japón y será expuesto próximamente en ese prestigioso espacio cultural.

Su papá, Lautaro Lubones, no oculta la emoción:

“Es una emoción tremenda, todavía no lo puedo creer. Desde chiquita tuvo una forma muy particular de tomar los lápices. Sabíamos que tenía inclinación artística y siempre la alentamos. Ya había participado en muestras, pero esta vez es diferente: su obra será vista en Japón. Es un orgullo inmenso para nosotros”.





Keila describe su creación como “un mundo igual al nuestro, pero al revés”:

“En el Mundo Inverso, el sol está en la noche y la luna en el día. Me sentí libre al dibujarlo, como cuando cualquiera se deja llevar”.

El Concurso Internacional de Pintura Infantil del Museo MOA es uno de los certámenes artísticos más importantes para niños y jóvenes de hasta 15 años. Cada año recibe miles de trabajos de distintos países, con el objetivo de fomentar la creatividad, la expresión artística y la amistad entre culturas. Las obras seleccionadas se exhiben en el museo ubicado en la ciudad de Atami, Japón, y forman parte de una muestra que atrae a visitantes de todo el mundo.





Keila sueña con viajar a Japón algún día. “Siempre quise conocerlo. Incluso hice una obra inspirada allí”, contó. Mientras tanto, siente que ya está recorriendo el mundo a través de su arte.

A los chicos que aún dudan en probar con el dibujo, les deja un mensaje claro:

“Cuando dibujen, déjense llevar”.

La historia de Keila y su Mundo Inverso recuerda que la creatividad no conoce fronteras y que un papel y unos colores pueden abrir puertas tan lejanas como las del país del sol naciente.

Sobre el concurso



¿Quién organiza el certamen?

Lo impulsa anualmente la Fundación MOA Internacional, a través del Museo de Bellas Artes MOA, junto con entidades como el Colegio de Arte y Ciencia de la Vida, todo ello enmarca en su programa “Educación de los Sentimientos a través del Arte”, basado en la visión de Mokichi Okada sobre la educación estética.

Objetivo central

Fomentar entre la infancia la capacidad creativa, sensibilidad y expresión emocional mediante el arte, promoviendo una educación integral desde temprana edad.

Alcance e impacto

Se trata de un certamen con más de 30 años de historia y alcance mundial, que convoca a aproximadamente 500.000 niños anualmente, tanto de Japón como del resto del mundo.

Ediciones nacionales

Convocatoria estándar

El Museo MOA convoca a niñas y niños de 3 a 12 años (categorías preescolar y primaria), quienes deben presentar trabajos en cartulina (54 × 38 cm) usando solo acuarela, pastel o crayón. Las obras deben ser originales y no enrolladas.

Premios

Se seleccionan varias obras destacadas (por ejemplo, 48 en algunos años), y la ganadora de la categoría primaria es enviada y exhibida finalmente en el Museo MOA en Japón.

Exposiciones internacionales en el MUSEO MOA (Atami, Japón)

Escala y participación

En su 34ª edición (diciembre 2023–febrero 2024), se recibieron más de 193.000 pinturas y caligrafías de Japón y otras naciones, y solo 300 fueron premiadas y exhibidas en la galería circular del museo.moainternational.or.jp

Ceremonia y reconocimiento

La entrega de premios se realizó en el Noh Theater del museo, con la presencia de autoridades como representantes de ministerios (Educación, Agricultura, Medio Ambiente) que destacaron el valor educativo del concurso.moainternational.or.jp

Ediciones previas también muestran cifras similares: la 33ª edición contó con casi 187.000 obras y 300 premiadas.moainternational.or.jp

