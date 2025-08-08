La Municipalidad de El Bolsón continúa con la distribución de gas y leña en el marco del Plan Calor 2025.

A través de la Secretaría de Desarrollo Social, seguimos acompañando a las familias que más lo necesitan durante el invierno, garantizando el acceso a recursos esenciales para calefaccionar sus hogares.
Esta política es una prioridad para la gestión del intendente Bruno Pogliano, reafirmando el compromiso con el bienestar de nuestros vecinos y vecinas.
Para más información, contactate al 4492813 o presencialmente a la Secretaría de Desarrollo Social en Saavedra 2878, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Recordá: es indispensable presentar DNI para acceder al beneficio.
