La nieve regresó a la cordillera: rutas transitables pero rige alerta por nuevas precipitaciones









La nieve volvió a cubrir gran parte de la región andina y, aunque por el momento las rutas permanecen transitables, se espera un incremento de las precipitaciones hacia el fin de semana. Así lo confirmó la directora de Operaciones de Protección Civil de Río Negro, Cecilia Gallardo, quien brindó un panorama sobre la situación actual y las medidas de prevención que se están tomando.

“Se nos vino otra vez la nieve, estamos contentos por un lado porque la verdad que si no vamos a tener un verano complicado, ya el año pasado lo tuvimos y esperemos este año no sea tan complicado como el verano pasado”, sostuvo Gallardo en diálogo con la prensa.

Actualmente, las principales rutas de la región se encuentran despejadas. “Hoy están transitables, por lo menos de acá a Bariloche está transitable, tenemos presencia de nieve en las banquinas, pero Vialidad está trabajando, está despejando y la ruta se encuentra hoy despejada”, precisó la funcionaria. Sin embargo, advirtió que la situación podría cambiar en las próximas horas: “Eso no implica que para la tarde o última hora de la noche y transcurso del fin de semana tengamos más presencia de nieve. Nosotros estamos en alerta, siempre hay un grupo de trabajo que queda en alerta si hay que salir, hacer algún recorrido o auxiliar algunos vehículos que se quedan varados”.

En paralelo a las tareas preventivas, Protección Civil colabora con otras instituciones en labores comunitarias. “La unidad salió para el lado de Cuesta del Ternero a un pedido de salud que hace la ronda sanitaria y, como están con pocos móviles, nos pidieron colaboración. Están recorriendo todo lo que es Cuesta del Ternero con la gente de salud”, explicó Gallardo, destacando que la coordinación interinstitucional es clave: “Nosotros mientras no tengamos una salida de emergencia hacia la ruta colaboramos con diferentes instituciones, como las otras instituciones colaboran con nosotros cuando necesitamos, por ejemplo, poner en marcha el Plan Calor o atender alguna eventualidad”.









Respecto de las perspectivas para el fin de semana, la funcionaria reconoció que los pronósticos combinan experiencia empírica con datos técnicos: “Está bien que la climatología es un poco de conocimiento empírico y otro tiene que ver con la ciencia, pero los que conocemos la zona, las cotorras andan cerca, bajaron. ¿Va a nevar? Yo creo que sí, que va a nevar. No sé si acá en El Bolsón vamos a tener presencia de nieve, pero sí en las altas cotas seguramente, como ya lo refleja el Piltri, que tiene su blancura y que hace varios días lo veíamos muy desolado”.

Por último, Gallardo remarcó que la llegada de la nieve es también un alivio para la población rural. “Hoy tenemos la suerte y el privilegio de poder ver un poco de nieve a nuestro alrededor, que mal no viene porque los pobladores están muy preocupados. Estuvimos haciendo una recorrida estos últimos días por parte de la Línea Sur y la gente está preocupada porque no hay presencia de nieve, no hay agua y eso preocupa mucho para el verano”, concluyó.









Las autoridades reiteraron el pedido a los conductores para circular con extrema precaución, portar cadenas en los vehículos y mantenerse informados de los partes oficiales sobre transitabilidad.