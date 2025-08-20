Lanzamiento de la carrera Patriada Trail. El Hoyo



En el marco de un nuevo aniversario de El Hoyo, se realizó el lanzamiento de la competencia Patriada Trail que se desarrollará en Puerto Patriada el 28 de septiembre.





La carrera contará con las modalidades de 8K y 15K en lo que será un evento deportivo muy importante para la localidad.





Quienes quieran anotarse, cuentan con un link o un código QR y con diferentes valores y kits deportivos a los que acceden según la distancia:

- $30 mil pesos en 8k

- $60 mil pesos en 15k

-para anotarse: https://bit.ly/41JxsjR





Además, y por la importancia de la misma, la competencia fue declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante local.