Malestar en la comunidad por las cartas documento a beneficiarios de pensiones por discapacidad

En los últimos días, familias de la Comarca Andina comenzaron a recibir cartas documento enviadas por la Agencia Nacional de Discapacidad, que notifican a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral sobre una auditoría presencial obligatoria. Las citaciones, muchas veces con datos erróneos y sin información clara sobre el procedimiento, generaron preocupación y malestar en la comunidad.

Frente a esta situación, dialogamos con Cecilia Helling, referente del Consejo Local de Discapacidad , quien cuestionó fuertemente el mecanismo utilizado por el Estado nacional.

"Aquí en El Bolsón y en todo el país hay personas con discapacidad que están sufriendo un atropello a través de cartas documento que están enviando de manera rápida y sin explicación alguna, habiendo otros métodos para convocar a la gente", expresó.

¿Qué son las pensiones no contributivas por invalidez?

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral son otorgadas a personas con discapacidad que, por su condición, no pueden acceder al empleo formal y carecen de ingresos suficientes. No requieren aportes previos al sistema previsional, y su otorgamiento está previsto por ley, al igual que otras pensiones no contributivas (como las otorgadas a madres de siete hijos o personas mayores en situación de vulnerabilidad).

"Las pensiones no contributivas no son graciables", remarcó Helling. “Se dan a las personas con discapacidad, tanto con discapacidad visible como invisible. No se puede juzgar a una persona por su apariencia. Hay discapacidades orgánicas y hay personas usuarias de salud mental que también tienen derecho a esta pensión”.





Auditorías y falta de claridad

Desde el Gobierno nacional se impulsa una auditoría masiva del sistema de pensiones por invalidez, alegando posibles irregularidades y falta de transparencia. Sin embargo, el modo en que se está llevando adelante genera gran incertidumbre.

Las cartas documento están siendo entregadas por la empresa privada Andreani, muchas veces con errores en los domicilios o dirigidas a lugares inexistentes, especialmente en zonas rurales como Mallín Ahogado o Alto Río Azul.

“Se entregaron unas 2.000 cartas documento, de las cuales seguramente la mitad tenían domicilios incorrectos. Estuve acompañando a los chicos de Andreani, que corrían tratando de encontrar los nombres. Lo cierto es que las cartas vienen al nombre que se declaró en ANSES, pero la gente se muda”, explicó Helling.

Uno de los puntos más sensibles es la falta de información clara sobre el lugar y la naturaleza de la citación.

“Por ejemplo, a Mirta Pérez le llegó una carta que dice que debe presentarse el 20 de agosto a las 17 horas en San Martín 3431, pero no dice a qué institución pertenece. Apenas menciona 'PAMI'. ¿Quién sabe si es ahí? Hay una falta de consideración total. Esta situación es avasallante, cruel y va en contra de lo constitucional”.





Riesgo de perder la pensión

Las cartas indican que los beneficiarios deben presentarse en la fecha establecida con documentación que respalde su condición de salud. Si no asisten, pueden perder la pensión de manera automática.

“¿Es necesario hacerle este calvario a personas que no tienen trabajo, ni vivienda, ni acceso a la salud o al transporte? Están recortando absolutamente todo”, denunció Helling.





Asesoramiento y acompañamiento

Desde ADIVI y el Consejo Local de Discapacidad ofrecen asesoramiento gratuito todos los viernes en el salón de usos múltiples del Concejo Deliberante de El Bolsón.

“Estamos acá para tratar de acompañar. Miramos en las páginas oficiales para saber si la persona está citada, si no recibió la carta por un error en el domicilio o si directamente no fue seleccionada para esta primera tanda. No todas las personas la recibieron, fue algo azaroso”.

Información útil para quienes reciban la carta documento