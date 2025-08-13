Parques Nacionales se suma a la Fiesta Nacional de la Nieve con una propuesta educativa en Bariloche



El Parque Nacional Nahuel Huapi se une a la Fiesta Nacional de la Nieve con un espacio educativo e interactivo en el Museo de la Patagonia. El objetivo es concientizar de manera divertida sobre la importancia de conocer, querer y cuidar los valores naturales y culturales.





Las actividades, gratuitas y abiertas a todo público, se llevarán a cabo en la sala Chonek del Museo de la Patagonia, en el Centro Cívico, los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17, de 10 a 17 hs.





Actividades destacadas:





• El ciclo del huillín: Un recorrido para conocer más sobre esta nutria de río, una especie emblemática de la fauna local, y la importancia de su conservación.





• Diseño de máscaras y juegos: Los más chicos podrán decorar sus propias máscaras y participar en juegos que fomentan la imaginación y el trabajo en equipo.





• Charlas con guardaparques y brigadistas: Se compartirá información sobre la protección del ambiente y el valioso trabajo que realizan en el territorio.





• Presentación musical: El viernes a las 15 hs, el Coro Juvenil Municipal ofrecerá un concierto en la sala Chonek.





Además, todas las salas del Museo de la Patagonia estarán abiertas para ser visitadas, incluyendo exposiciones sobre historia, prehistoria y arte, como la obra de Antonio Berni “Jujuy” y la exposición de Chingolo Casalla.





¡Te esperamos para disfrutar y aprender en familia!







