Patagonia unida para prevenir incendios forestales

La iniciativa busca implementar un sistema integral de comunicación, detección, alerta temprana y monitoreo que permita anticipar riesgos y reducir los impactos de uno de los principales problemas ambientales de la región.





El proyecto apunta a mejorar la preparación en áreas críticas, optimizar la gestión territorial y el manejo de combustibles vegetales, garantizar mayor disponibilidad de agua en casos de emergencia y sumar soluciones tecnológicas de última generación con la participación de INVAP S.E., referente en innovación y desarrollo científico en la Patagonia.

Los incendios forestales han sido, en los últimos años, una de las principales causas de degradación de bosques nativos y otros ecosistemas, con consecuencias ambientales irreversibles, pérdidas productivas, daños en infraestructura y efectos directos sobre comunidades locales.

Frente a este escenario, la cooperación interprovincial se convierte en una estrategia indispensable: coordinar recursos humanos, institucionales y tecnológicos permite avanzar hacia un sistema más eficaz de prevención y respuesta, adaptado a los crecientes desafíos que plantea el cambio climático.





La presentación fue firmada por el secretario de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de Chubut, Juan José Rivera; el secretario de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Santiago Nogueira; la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Judith Jiménez; y la subsecretaria de Recursos Forestales de Río Negro, Claudia Contreras. El trabajo conjunto de las tres provincias constituye un aporte concreto a la adaptación, la resiliencia y la reducción de riesgos de desastres, marcando un hito en la gestión ambiental de la Patagonia.

Río Negro, Neuquén y Chubut dieron un paso trascendental al presentar de manera conjunta un proyecto regional ante el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, con el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta frente a los incendios forestales y rurales.