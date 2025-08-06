Presentaron “Juntos Defendemos Río Negro”, la alianza que le hace frente al centralismo porteño

Este miércoles se lanzó en Cipolletti la alianza “Juntos Defendemos Río Negro” (JDRN), un frente amplio liderado por Juntos Somos Río Negro y que congrega a otros partidos provinciales y vecinales, con un objetivo común: construir una representación genuina en el Congreso Nacional, con Senadores y Diputados que defiendan realmente a Río Negro, su gente, su producción y su empleo, por encima de los intereses de los partidos con jefes políticos en Buenos Aires.





“Esta no es una elección más. Es el momento de decidir quién va a ser realmente la voz de Río Negro en el Congreso: ¿queremos senadores y diputados que cuiden y piensen en los rionegrinos, o queremos legisladores que levanten la mano por órdenes de Karina, Javier o Cristina? Nosotros elegimos defender, no obedecer”, afirmó el presidente de JSRN, el Gobernador Alberto Weretilneck, Presidente de Juntos Somos Río Negro.





La alianza está conformada por Juntos Somos Río Negro (JSRN), Unión Cívica Radical (UCR), Coalición Cívica ARI, Movimiento Patagónico Popular (MPP), Renovación y Desarrollo Social (REDES), Igualdad, Todos por Ramos, Compromiso con Regina, Todos Juntos por Pomona, Avancemos Cinco Saltos, Generación 3 de Octubre (3G), Partido Unión y Libertad (PUL) y Todos Somos Oro.





Junto a Weretilneck y las autoridades de los partidos que integran esta Alianza, compartieron la mesa los candidatos a Senadores Nacionales Facundo López, Andrea Confini y Mabel Yauhar; y el candidato a Diputado Nacional, Juan Pablo Muena.

Weretilneck remarcó que esta unidad nace del territorio, del trabajo conjunto, del respeto, el diálogo y el compromiso con cada rincón de la provincia. “No es una imposición de ningún escritorio en Buenos Aires. Es una construcción que nace desde nuestra tierra, desde el orgullo rionegrino, con partidos que tienen los pies en la provincia y la mirada puesta en el futuro”, sostuvo.





“Río Negro tiene con qué defenderse. Lo hacemos con diálogo, pero también con firmeza. Porque cada vez que la Nación se borra, la Provincia aparece para garantizar derechos, para sostener obras, para conseguir inversiones como lo que pasa con el GNL o la minería. Y cuando la provincia responde, lo hace con obras, con salud, con educación, con seguridad y con trabajo”, subrayó.





El documento constitutivo de la alianza plantea con claridad que la riqueza que genera Río Negro debe volver en soluciones concretas. “No puede ser que Buenos Aires concentre los recursos y no se haga cargo de nada. No vemos inversión en rutas, ni en infraestructura, ni en transporte. Lo único que vemos es cómo se deterioran los caminos que usa nuestra producción, nuestros trabajadores, nuestras familias. Y cada día, ese abandono nos cuesta vidas”, advirtió el gobernador.





Juntos Defendemos Río Negro nace como la única alternativa capaz de consolidar una representación rionegrina auténtica, sin intermediarios. Sus candidatos no responderán ni a Milei, ni a Cristina: responderán a las necesidades reales y concretas de las familias rionegrinas.





“Estamos sembrando el futuro. No se trata solo de exigir. Se trata de hacer. Porque defender Río Negro también es gestionar, resolver y transformar esa defensa en hechos concretos, en políticas claras que sigan mejorando la vida de nuestra gente”, expresó el Mandatario.





“Tenemos que transformar esta realidad. No alcanza con reclamar. La defensa nace acá. Y empieza con el voto en las elecciones legislativas del 26 de octubre”, concluyó.





Este miércoles se procedió a la firma del acta constitutiva ante escribano público. Rubricaron el compromiso:





Juntos Somos Río Negro (JSRN) – Alberto Weretilneck

Movimiento Patagónico Popular (MPP) – Elbi Cides

Unión Cívica Radical (UCR) – Ariel Bernatene

Coalición Cívica ARI – María Eugenia Paillapi

Renovación y Desarrollo Social (REDES) – Leandro Capponi

Todos por Ramos – Nelson Quinteros

Compromiso con Regina – Luis Albrieu

Todos Juntos por Pomona – Miguel Ángel Jara

Avancemos Cinco Saltos – Enrique Rossi

Generación 3 de Octubre (3G) – Lucas Pica

Partido Unión y Libertad (PUL) – Walter Cortés

Todos Somos Oro – Gustavo Amati

Igualdad – Gabriel Alvarenga

Documento presentación “JUNTOS DEFENDEMOS RÍO NEGRO”





Nuestro petróleo, gas, minería, fruticultura, ganadería, pesca, y turismo son parte de los recursos que mueven al país. Somos una de las provincias que genera la energía, produce los alimentos y ofrece los principales centros turísticos para todos los argentinos. Es momento de defendernos, de hacer oír nuestra voz. Por eso la defensa nace acá.

Impulsado por esa fuerza, la fuerza de la Patagonia que sostiene al país, Río Negro sigue resistiendo a las injusticias de los gobiernos nacionales que concentran todos los recursos en Buenos Aires y nos dan la espalda.

A pesar de eso, Río Negro sigue de pie, sosteniendo a los hospitales públicos que cuidan a nuestra gente, las escuelas que forman a nuestros hijos; las políticas de seguridad que permiten a los rionegrinos vivir en paz, pero por sobre todo, continúa llevando adelante la obra púbica que brinda soluciones todos los días a las necesidades de los habitantes de la provincia y generan miles de puestos de trabajo distribuidos en todo el territorio.

Hoy estamos sentando las bases del Rio Negro de las próximas décadas. Con la llegada de las nuevas inversiones, el impulso de la producción local y el turismo, estamos sembrando la semilla del futuro de la provincia.

Un futuro que tiene que ser por y para los rionegrinos. No tiras un caño sin contratar a un rionegrino. Porque defender Rio Negro es también asegurarnos que cada habitante de la provincia tenga las oportunidades de crecer, educarse y trabajar en su tierra.

Rio Negro necesita representantes que defiendan lo nuestro de forma genuina, y no que sigan las ordenes desde las luces de Buenos Aires. Juntos hemos construido un espacio que conoce los intereses de los rionegrinos. Por eso la defensa nace acá.

No buscamos grietas ni peleas inútiles. Queremos defender los intereses de nuestra gente. Sabemos dialogar y escuchar con respeto, pero también exigir con firmeza lo que nos corresponde, ese es nuestro camino de cara a octubre.

Exigimos obras reales, no discursos vacíos. Necesitamos rutas seguras, que no pongan en peligro la vida de los rionegrinos, que nos dejen transportar nuestra producción y que permitan llegar a salvo a quienes vienen a disfrutar de Río Negro. Demandamos los recursos que nos corresponden, ni más ni menos.

Quienes suscribimos este acuerdo nos reunimos para construir la defensa de los intereses provinciales porque sólo quienes viven en la provincia, quienes la caminan todos los días y conocen las necesidades de su gente, pueden hacerlo.

Nuestros candidatos a Senadores y Diputados serán la verdadera voz de Río Negro en el Congreso, luchando para que cada peso que generamos vuelva en salud, obra, educación y seguridad para nuestras familias. Luchando para que cada puesto de trabajo disponible este ocupado por un rionegrino, y para que cada inversión que llegue a la provincia se traduzca en beneficios para nuestra gente.

Río Negro es una provincia que no baja los brazos, que defiende su identidad y su futuro.

Como lo hicimos en el pasado, como lo estamos haciendo ahora y como lo haremos en un futuro, siempre vamos a poner los intereses de los rionegrinos por sobre todas las cosas.

POR ESO LA DEFENSA NACE ACÁ.

