Raíces Sureñas obtuvo el primer puesto en el selectivo provincial de malambo

El grupo de danzas local logró la clasificación al certamen nacional que se desarrollará en octubre en Tanti, Córdoba.













Andrés Ezcurra, coordinador del grupo de danzas Raíces Sureñas, dialogó con Noticias del Bolsón y confirmó la reciente obtención del primer puesto en el selectivo provincial de malambo, realizado en Ingeniero Huergo.









“Estamos volviendo de Ingeniero Huergo, donde se llevó a cabo el selectivo provincial del campeonato nacional de malambo femenino, y obtuvimos con Raíces Sureñas el primer puesto y la clasificación a Córdoba en el mes de octubre”, destacó Ezcurra.









El grupo se impuso en distintas categorías:

Solista malambo femenino categoría juvenil: Antonella Ezcurra.

Conjunto de malambo femenino mayor.

Conjunto de danza tradicional categoría adulto.

Además, se otorgó una mención especial a la solista de malambo femenino menor, Suyay Rosales, por su destacada participación.









Con estos logros, Raíces Sureñas representará a la provincia en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que se desarrollará del 12 al 16 de octubre en la localidad de Tanti, Córdoba.