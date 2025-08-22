Río Negro presentó proyecto para construir nuevo hospital en Sierra Grande

Este proyecto se desarrollará en una superficie total de 5.663 m² y responde a una planificación estratégica para atender a la demanda de crecimiento poblacional de la zona. Su diseño, que se adapta a las características climáticas de la región, privilegia la funcionalidad, la iluminación y la ventilación natural.





El nuevo hospital contará con una estructura de hormigón armado y una cubierta metálica, diseñadas para garantizar la durabilidad y simplificar el mantenimiento. Además, dentro del proyecto que se encuentra en proceso licitatorio, se contempla el monto de financiamiento para el equipamiento del nosocomio.

El acceso principal para el público se ubicará en la calle Alicia Moreau de Justo, desde donde los pacientes y visitantes podrán dirigirse a las áreas de Consultorios Externos, Internaciones, Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio y Bacteriología. Por otro lado, el acceso al servicio de Guardia de Emergencia, Rehabilitación y Control de Niño Sano se encontrará por el lado oeste.





El sector de uso para el personal de Salud contará con áreas de Guardia y albergará el servicio Quirúrgico, de Esterilización, Cocina, Lavandería, y demás áreas de apoyo, todas conectadas con un sistema de circulación que garantiza la eficiencia operativa del personal.

Entre las áreas funcionales del hospital se destacan:





• Ingreso Público y de Guardia.





• Consultorios Externos.





• Área de Internación para adultos, pediátrica y Unidad de Reanimación.





• Bloque Quirúrgico-Obstétrico con dos quirófanos y una sala de partos.





• Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes.





• Servicios de Apoyo como la Central de Abastecimiento y Procesamiento (Cocina, Lavadero) y la Central de Apoyo y Mantenimiento de Equipos y Tableros (CAMET).





Esta importante inversión del Gobierno de Río Negro, proveniente del financiamiento CAF al que accederá la Provincia, refleja el compromiso con la salud pública y el bienestar de los habitantes de Sierra Grande y sus alrededores, consolidando la red sanitaria de la provincia, es por ello que se prevé que la obra tenga un plazo de ejecución de 1.140 días.





Por otra parte, es importante destacar que el Gobierno Provincial junto con el Municipio llevaron adelante la licitación para ejecutar la refacción del actual Hospital Área Programa “Dr. Osvaldo Pablo Bianchi”, en el que se recibieron tres ofertas para las refacciones y reparaciones en cubiertas, desagües pluviales y cielorrasos.

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, presentó el proyecto para la construcción del nuevo hospital de Sierra Grande, una obra fundamental para el crecimiento y desarrollo de la localidad que representa una inversión de más de $20.000 millones.