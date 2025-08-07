"Tierra, techo y trabajo": devoción y protesta social marcaron la jornada de San Cayetano en El Bolsón





Alrededor del mediodía, diferentes organizaciones sociales, gremios y vecinos se congregaron en la Plaza Pagano y luego realizaron una olla popular frente al municipio, en una acción de visibilización de las problemáticas laborales.

Paola Oyarzo, referente local de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), expresó:

“Esta jornada es una muestra del compromiso que tenemos desde abajo, en cada barrio y en cada territorio. Tierra, Techo y Trabajo no son consignas vacías: son derechos que exigimos y construimos cada día.”

Oyarzo puntualizó que en la provincia de Río Negro, la UTEP sostiene tres reivindicaciones urgentes:

Reconocimiento salarial para las trabajadoras de comedores y merenderos comunitarios.

Asistencia alimentaria inmediata , ante la creciente demanda social.

Continuidad de obras de integración urbana en barrios populares, como generadoras de empleo y garantes de derechos básicos.

Desde la organización reafirmaron que la salida a la crisis es colectiva y basada en la justicia social, inspirada en las palabras del Papa Francisco:

"Los tres T: Tierra, Techo y Trabajo no son ideas poéticas, son derechos sagrados".

En El Bolsón, como en tantos rincones del país, la figura de San Cayetano se convierte cada año en un símbolo poderoso que entrelaza la fe popular con los reclamos históricos de los sectores más vulnerables. Una devoción que camina junto al pueblo, como guía espiritual y como emblema de lucha por una vida digna.