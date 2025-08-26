Todo listo en Epuyén para vivir un fin de semana a puro Enduro





El 30 y 31 de agosto llega a Epuyén la primera edición del Enduro Desafío, una competencia que promete adrenalina tanto para los pilotos como para el público. Será la primera de las tres fechas previstas para el 2025 e incluirá, además, un Súper Enduro con todos los condimentos para brindar un gran espectáculo.





Los pilotos locales vienen trabajando intensamente en el armado de un circuito de primer nivel, que recibirá a competidores de distintas localidades. La pista se ubica en la entrada de Epuyén, a 3 kilómetros hacia Esquel sobre la Ruta 40, y ya está lista para poner a prueba la destreza de los corredores.









Categorías previstas





Picantes Pro: Edad libre. Pilotos experimentados. N° 1 al 99.





Picantes A: Edad libre. N° 100 al 199.





Picantes B: 40 años en adelante. N° 200 al 299.





Promo: Desde 16 años. Menos experiencia que Picantes. N° 400 al 499.





Master Promo: 40 años en adelante. N° 500 al 599.





Nacional: Libre, con motos nacionales/no específicas; +60 con cualquier moto; damas sin restricción de edad o moto. N° 800 al 899. (En caso de superar 10 inscriptos menores de 45 y 10 mayores, se dividirá en dos categorías).





Infantiles: 12 a 16 años. Iniciación. N° 900 al 999. (Pilotos de baja experiencia deberán correr acompañados por un mayor responsable, con seguro y autorización de ambos padres).





Mini Enduristas: Desde 4 años, con autorización de ambos padres.





Con categorías para todas las edades y niveles, desde los mini enduristas hasta los más experimentados, Epuyén se prepara para vivir un fin de semana donde rugirá el motor y la pasión por el enduro.