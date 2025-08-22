Último momento: buscan a un hombre extraviado en el Cerro Huemul





La tarde del viernes se vio interrumpida en la zona del Cerro Huemul por la activación de un operativo de rescate, luego de que se reportara la desaparición de un hombre oriundo de Buenos Aires, de unos 46 años.

De acuerdo al informe policial, el visitante fue visto por última vez alrededor de las 17 horas, cuando un refugiero le recomendó iniciar el descenso de la montaña. Sin embargo, el hombre habría ignorado el consejo y, al emprender la bajada por su cuenta, tomó un camino equivocado. La confusión en el terreno lo habría llevado hacia la zona de la laguna que conduce a El Ternero, donde finalmente se perdió su rastro.









En un primer momento, personal del Club Andino que se encontraba en el refugio del cerro Piltriquitrón, organizó un rastrillaje dividiéndose en dos grupos, pero la búsqueda resultó negativa. Por ello, se decidió reprogramar el operativo para este sábado a partir de las 6 de la mañana, con la participación de rescatistas del Club Andino, la patrulla de montaña y los bomberos voluntarios.

No obstante, durante la noche del viernes, efectivos de la Unidad 12 de Policía y personal especializado recorren los alrededores de la laguna de El Ternero, con la posibilidad de que el extraviado haya alcanzado algunas viviendas que él mismo había divisado desde la altura.









Un móvil policial permanece en la base del refugio del Piltriquitrón, desde donde se coordina la búsqueda en dirección al Cerro Huemul. Hasta el cierre de esta edición, el paradero del hombre continuaba siendo desconocido.