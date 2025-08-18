Un hombre imputado por el delito de encubrimiento por receptación sospechosa

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre como presunto autor del delito de encubrimiento por receptación sospechosa. La audiencia se llevó a cabo en virtud de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, con fecha 4 de junio de 2025, revocó la declaración de incompetencia dictada en su momento y estableció que el legajo se tramite en San Carlos de Bariloche.

Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron el 18 y 19 de marzo de 2024, cuando la víctima fue engañada a través de una publicación en la red social Instagram vinculada a la compra de criptomonedas. Luego de mantener comunicaciones con un perfil falso, la víctima realizó diversas transferencias desde su cuenta de Mercado Pago a una cuenta bancaria a nombre del imputado.

La víctima transfirió una suma de dinero, en varias operaciones que habrían sido recepcionadas por el imputado quien dispuso de manera inmediata de esos fondos sin contar con justificación lícita alguna. Posteriormente, el perfil y las publicaciones en redes sociales fueron eliminados.

La Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses de investigación y que el imputado fije domicilio y se comprometa a mantenerlo durante el proceso.

La defensa penal pública realizó un planteo de caducidad de plazos procesales que rechazó el magistrado interviniente. No se opuso a la formulación de cargos ni al plazo solicitado para llevar adelante la investigación. El imputado no brindó declaración alguna en la audiencia de hoy.

El Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por los hechos relatados que encuadran en el delito de encubrimiento por receptación sospechosa, según lo normado en los artículos 45 y 277 inciso 3 del Código Penal. La etapa penal preparatoria finalizará el 18 de diciembre del 2025.