UTEP CONVOCA A UNA JORNADA PROVINCIAL POR PAZ, PAN, TIERRA, TECHO Y TRABAJO





La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) convoca este jueves 7 de agosto a una jornada provincial bajo la consigna que desde hace años nuclea a los movimientos populares: "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".





En el marco de la conmemoración de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, se realizarán acciones simultáneas en distintas localidades de la provincia de Río Negro, impulsadas por trabajadores y trabajadoras de la economía popular, en articulación con sindicatos, organizaciones sociales, políticas y de la sociedad civil.

La jornada incluirá movilizaciones, muraleadas comunitarias, radios abiertas, actividades culturales y territoriales, con el objetivo de visibilizar la lucha por los derechos de quienes construyen todos los días, una economía desde la autogestión, el trabajo colectivo y la organización popular..

Las actividades previstas son:





VIEDMA

Lugar: Capilla San Juan Bautista (calles 109 y 105)

Hora: 14 hs - Actividad: Muraleada comunitaria.





FISKE MENUCO (Gral. Roca)

Lugar: Tucumán N° 1470 – Sede CGT

Hora: 16 hs - Actividad: Concentración.





EL BOLSÓN

Lugar: Plaza Pagano

Hora: 11 hs - Actividad: Movilizacion y olla popular





SAN CARLOS DE BARILOCHE

Lugar: El Semillero (Vientos de Libertad) - Nahuel Hue

Hora: 10hs - Actividad: encuentro de referentes de organizaciones sociales junto al obispo Juan Carlos Ares.









Juan Marcos Fernández, referente de la UTEP y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), expresó:

> “Esta jornada es una muestra del compromiso que tenemos desde abajo, en cada barrio y en cada territorio. Tierra, Techo y Trabajo no son consignas vacías: son derechos que exigimos y construimos cada día.” En ese sentido, destacó que en la provincia de Río Negro la UTEP sostiene tres reivindicaciones centrales:

“Reconocimiento salarial del trabajo que realizan las trabajadoras en los espacios comunitarios: exigimos que se valorice y remunere la tarea fundamental que se sostiene en merenderos y espacios de cuidado.

Asistencia alimentaria urgente: para poder cubrir la constante demanda que cubren comedores y merenderos ante un contexto social cada vez más desigual.

Continuidad de las obras de integración urbana en los barrios populares, porque garantizan derechos básicos y generan empleo en los sectores más postergados.”

Desde la UTEP se reafirma que la salida es colectiva y con justicia social e inspirada por las palabras del Papa Francisco: