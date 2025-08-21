Vecinos de Los Hornos reclaman que el playón deportivo quede bajo gestión de los clubes barriales

Piden que el espacio comunitario no sea cedido a instituciones ajenas y que se preserve para las actividades de los clubes Brama y Venus, además de ferias y propuestas vecinales.

La comunidad del barrio Los Hornos manifestó su malestar luego de conocerse que el playón deportivo del sector podría pasar a manos de un club externo. Vecinos y referentes de la zona advirtieron que el lugar es utilizado de manera constante por los niños y jóvenes del barrio, y que además allí funcionan dos clubes locales: Brama y Venus.









“Estoy enojada porque el lugar es del barrio, hay dos clubes de fútbol acá y no tenemos dónde entrenar. Me dolió enterarme de que lo quieran dar a otro club que no es del barrio, porque este espacio le corresponde a la gente de acá”, señaló Estela Maris Reina, vecina y referente de Los Hornos.

El playón se levantó años atrás sobre un terreno baldío y desde entonces se convirtió en un punto de encuentro deportivo y social. Incluso, allí nació uno de los primeros equipos de fútbol femenino de la región, “Quem Quem”.





Ángel Zarate, otro de los vecinos consultados, remarcó que “durante toda la tarde los chicos del barrio vienen a jugar, se juntan continuamente. Pero el lugar está vandalizado, los alambrados están rotos y no hay compromiso del Municipio para mantenerlo como corresponde”.

La falta de una junta vecinal activa agrava la situación. “No tenemos Junta Vecinal, y eso se nota. Hay que enseñarles a los chicos a cuidar este espacio que es de ellos”, añadió.









Por su parte, Pamela Reina explicó que los vecinos planean llevar el reclamo al Concejo Deliberante: “Vamos a ir a ver si podemos hacer algo. Estaría bueno que las autoridades se den una vuelta y vean cómo se utiliza: los fines de semana hay ferias, gimnasia para mujeres, actividades de la iglesia. Si lo dan a otro club, todo eso se perdería”.

Finalmente, los vecinos coincidieron en que la mejor salida sería una gestión compartida entre las instituciones barriales. “Estaría bueno que se administre entre todos los clubes del barrio y no que quede en manos de uno solo”, remarcaron.