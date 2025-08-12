Vialidad despejó la Ruta 83 tras caída de piedras de gran tamaño









En medio del temporal que afecta a la región, Vialidad Rionegrina desplegó distintos operativos de mantenimiento y despeje en rutas provinciales, con especial atención en la Ruta Provincial 83. El delegado provincial del organismo, Enrique Ibarra, informó que los trabajos preventivos realizados antes de la temporada invernal están dando resultados, permitiendo mantener la transitabilidad pese a las intensas lluvias.

Uno de los principales incidentes se registró en la zona de El Manso, donde las precipitaciones —que superaron los 40 y hasta 90 milímetros— provocaron un desprendimiento de piedras de gran tamaño. “Tuvimos que recurrir a la motoniveladora para retirarlas de la traza y habilitar el tránsito de inmediato”, explicó Ibarra, quien destacó la presencia constante de equipos y personal vial en puntos estratégicos de la red.

En paralelo, el funcionario anunció una obra largamente reclamada en el sector del Arroyo Seco, que beneficiará a vecinos de El Manso inferior y del límite con Chile. Según adelantó, el próximo 20 de agosto autoridades provinciales firmarán el contrato para iniciar los trabajos, que tienen un plazo de ejecución estimado en 90 días.









Actualmente, el paso de vehículos pequeños por la zona presenta dificultades debido a los anegamientos, aunque está habilitado para camionetas y camiones. Ibarra confió en que, con la culminación de la obra, se pondrá fin a los problemas de conectividad que afectan a la zona cada invierno.