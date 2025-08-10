Vuelco en Ruta 25: una vecina de El Hoyo resultó ilesa

Una mujer de 59 años, oriunda de Esquel y residente en El Hoyo, protagonizó este viernes por la noche un vuelco sobre la Ruta Nacional N° 25, a la altura del kilómetro 202, en las cercanías de Las Plumas.





Según informó la Comisaría local, el accidente ocurrió alrededor de las 19:45 cuando la conductora de una camioneta Nissan Frontier gris perdió la estabilidad al atravesar un guarda ganado. El vehículo se despistó hacia la banquina y terminó volcado sobre su lateral izquierdo.





El aviso fue dado por un hombre que se presentó en la dependencia policial. De inmediato, personal policial y de salud acudió al lugar, constatando que la mujer viajaba sola. Fue asistida en el sitio y luego trasladada al Hospital Rural de Las Plumas, donde se confirmó que solo sufrió un raspón en la zona clavicular, producto del cinturón de seguridad, y que no presentaba lesiones de gravedad.





La camioneta, en cambio, registró importantes daños materiales: paragolpes delantero destruido, ópticas rotas, capot abollado, parabrisas desprendido, techo hundido, lateral del conductor severamente dañado y una cubierta destalonada.





De acuerdo con el reporte oficial, la conductora se dirigía desde El Hoyo hacia Rawson. Tras recibir atención médica, se comunicó con familiares que se hicieron cargo del rodado en el lugar.

Fuente EQS Notas