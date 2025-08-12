Weretilneck: “El adversario es el centralismo porteño, no hay otro”

El presidente de JSRN y gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, afirmó que la elección de octubre será clave para definir si la provincia cuenta con representantes que defiendan los intereses de los rionegrinos o que respondan a jefes políticos desde Buenos Aires. “Un senador de Fuerza Patria hará lo que le ordene Cristina Kirchner. Uno de La Libertad Avanza, lo que le diga Milei. Ninguno de esos escenarios es favorable para Río Negro”, aseguró.





“Para nosotros, el adversario es el centralismo porteño. Ante un gobierno nacional autoritario, abandónico y desinteresado por las provincias, la única defensa que tenemos es el Congreso”, dijo Weretilneck, en diálogo con medios radiales durante la mañana del martes.





Destacó a los candidatos de la alianza Juntos Defendemos Río Negro (JDRN) serán la voz genuina de la provincia: “Facundo López llevó adelante los debates más importantes de los últimos años en la Legislatura. Andrea Confini lideró el equipo que permitió que Río Negro exporte gas y petróleo, generando más de 1.700 puestos de trabajo directos. Juan Pablo Muena tiene marcada experiencia y representa a Bariloche. Afuera de este espacio, están solo quienes representan intereses de Buenos Aires”.





Además, resaltó la fuerza territorial del proyecto, que cuenta con el apoyo de 30 intendentes de distintos partidos “que todos los días trabajan por la provincia” y descartó que las diferencias internas afecten la agenda de trabajo: “Son temas coyunturales, lógicos en un espacio de charla y debate como JSRN”.





También cuestionó el pedido de crear nuevos bloques en la Legislatura por parte de los libertariosy el diputado Tortoriello, lo que significaría más recursos para el Estado: “Es incoherente que quienes hablan de achicar el Estado y de reducir gastos, pidan un secretario de bloque, un auto y un presupuesto. Todo eso es dinero que sale de los fondos públicos, no del bolsillo de cada legislador. Ellos tendrán que dar esas explicaciones”.