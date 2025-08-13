Weretilneck recibió al nuevo Director Ejecutivo de la ATUR

Gatti destacó, luego del encuentro, que el turismo es uno de los motores más importantes para la economía provincial y que con Piquín sumamos profesionalismo, planificación y una mayor articulación con el sector privado. “Queremos que el turismo siga creciendo en todas las regiones, generando empleo genuino y cuidando nuestros recursos”, afirmó.





El Ministro subrayó que la experiencia y visión de Piquín serán clave para fortalecer la promoción de los destinos rionegrinos, diversificar la oferta y garantizar la calidad de los servicios. Además, señaló que el trabajo de la ATUR estará marcado por un diálogo permanente con los prestadores y por el impulso a proyectos de inversión sustentable.





En la reunión se definieron los primeros lineamientos de trabajo, que incluyen la participación en ferias, la promoción y las acciones conjuntas con municipios y cámaras empresariales, la capacitación de prestadores y el desarrollo de productos turísticos que integren el patrimonio natural y cultural de la provincia.

El Gobernador Alberto Weretilneck, encabezó la primera reunión de trabajo con el nuevo titular de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), Diego Piquín, dando inicio a esta nueva etapa del sector. Del encuentro participó también el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti.