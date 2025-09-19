Agradecimiento al Personal del Hospital de Área de El Bolsón

Al Director del Hospital de Área de El Bolsón: Nos dirigimos a usted para hacer llegar nuestro más sincero agradecimiento al personal de guardia que estuvo presente el día domingo 31 de agosto de 2025, quienes atendieron con mucho cariño y dedicación a nuestro bebé, haciendo todo lo que estuvo a su alcance para ayudarlo.

Queremos también agradecer al personal de Pediatría que nos acompañó durante su internación y gestionó rápidamente su traslado a Bariloche: médicos pediatras, enfermeros, personal de limpieza, cocineras y choferes de ambulancias.

Agradecemos inmensamente porque se preocuparon y se ocuparon de la salud de Izan. Sabemos que muchas veces faltan elementos, que son muchas las horas de trabajo y que su labor no siempre es bien remunerada; sin embargo, eso no fue impedimento para que ayudaran a nuestro bebé, dando todo para que hoy pueda estar en casa, sonriendo y jugando.

Saludamos con mucho cariño y respeto.

Ariel Tolosa y Miriam Guajardo, y la familia de Izan Tolosa Guajardo










