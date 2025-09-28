Choque entre un automóvil y un camión en Ruta 40: dos personas trasladadas al hospital

El accidente ocurrió el sábado por la noche a la altura de la estancia Cacique Foyel, en el paraje El Foyel. Los ocupantes del vehículo menor debieron ser asistidos y derivados al nosocomio local.

Un accidente vial se registró pasadas las 22.30 del sábado en la Ruta Nacional 40 norte, a la altura de la estancia Cacique Foyel, en el paraje El Foyel. El hecho involucró a un automóvil Renault Clío y un camión de nacionalidad chilena.





En diálogo con Noticias del Bolsón, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro, detalló que la primera alerta llegó desde Gendarmería Nacional alrededor de las 22.40 horas. Inmediatamente se despacharon al lugar un móvil del destacamento de Mallín Ahogado, una unidad de rescate de la central y personal hospitalario.





“Al llegar al sitio se trasladó a dos personas al nosocomio local, ambas ocupantes del vehículo menor. Hasta el momento se desconoce su estado de salud”, indicó Navarro.

En el lugar trabajaron de manera conjunta Bomberos Voluntarios, Policía de Río Negro, Gendarmería Nacional, personal del hospital, Criminalística y Seguridad Vial.