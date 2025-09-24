Dos atletas de El Hoyo clasificaron a los Juegos Evita





Las deportistas de la Escuela Municipal de El Hoyo, Ema Gorognano y Aitana Dzikowicki clasificaron en bala, martillo y jabalina a las finales de los Juegos Evita que se disputarán del 29 de septiembre al 4 de octubre.





Las jovenes conformaron este año la selección del Ente Patagónico Deportivo (EPADE) y estarán por segundo año consecutivo en las finales nacionales Evita, en el caso de Aitana y por tercer año, en el caso de Ema. Gorognano competirá en pruebas de lanzamiento de Jabalina y Martillo, mientras que Dzikowicki competirá también en Martillo y lanzamiento de Bala.





Las atletas trabajan con el profesor Sergio Jara desde los 8 años, especialmente en pruebas de fuerza y coordinación técnica. La Escuela trabaja todos los lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 20:30 hs, según categoría, en el predio polideportivo.





Ema y Aitana forman parte de la delegación de Chubut con 20 atletas clasificados de toda la provincia.