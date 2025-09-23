El Bolsón: Condenan a un hombre por abuso sexual y violencia de género tras dos años y medio prófugo





En un juicio abreviado, la Justicia sentenció a 9 años de cárcel a un imputado que había permanecido prófugo por más de dos años. El hombre fue condenado por ejercer violencia sexual contra una menor de edad y por ingresar sin autorización a la vivienda de su expareja para robar.

La fiscalía informó que el condenado estuvo en condición de prófugo durante dos años y medio, hasta que finalmente pudo ser sometido a proceso judicial. En la audiencia, se abordaron dos hechos ocurridos en 2022: uno de ellos, de extrema gravedad, vinculado a violencia sexual contra una menor, y el otro, el ingreso a la casa de su expareja, sin consentimiento, con fines de robo.

Durante la investigación, se reunieron pruebas documentales y testimoniales que dieron solidez a la acusación. Entre ellas, constan denuncias previas, informes del SENAF y registros de atención hospitalaria. A su vez, se realizaron pericias psicológicas y entrevistas en Cámara Gesell a la víctima, que confirmaron el relato de los hechos. La evidencia científica también fue determinante: pruebas genéticas certificaron la presencia de ADN del imputado en las prendas de la víctima.

Asistido por la defensa pública, el acusado admitió su responsabilidad y aceptó un acuerdo con la fiscalía, en el marco de un juicio abreviado que derivó en su condena.

El caso vuelve a poner en primer plano la urgencia de reforzar políticas de prevención y acompañamiento en situaciones de violencia de género, además de garantizar el acceso a la justicia de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de abusos.