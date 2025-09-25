El Bolsón se prepara para un fin de semana largo a pura fiesta, deporte y tradición



El próximo fin de semana largo de octubre promete teñir de color y movimiento a la localidad de El Bolsón, el Intendente Bruno Pogliano comento sobre Oktoberfest y campeonato de newcon. Con un cronograma cargado de propuestas culturales, deportivas y gastronómicas, se espera la llegada de visitantes de distintos puntos del país. El próximo fin de semana largo de octubre promete teñir de color y movimiento a la localidad de El Bolsón, el Intendente Bruno Pogliano comento sobre Oktoberfest y campeonato de newcon. Con un cronograma cargado de propuestas culturales, deportivas y gastronómicas, se espera la llegada de visitantes de distintos puntos del país.





Uno de los ejes centrales será el Oktoberfest, que se desarrollará el 10 y 11 de octubre con música en vivo, espectáculos y la tradicional cerveza artesanal que distingue a la región. Entre las variedades, se recuerda con nostalgia la clásica cerveza de frambuesa, un ícono de la juventud local en décadas pasadas y que aún hoy conserva su lugar en la memoria colectiva.





En paralelo, la localidad será sede de un evento deportivo en pleno auge: el torneo de Newcon, una disciplina que combina juego, compañerismo y entretenimiento. Con la participación de 60 equipos y más de 1.500 jugadores provenientes de provincias como Santa Cruz, Río Negro, Chubut y Buenos Aires, la competencia promete darle un fuerte impulso turístico y económico a la zona.





El intendente Bruno Pogliano, destacó que este fin de semana largo “será una oportunidad para dinamizar la economía local, disfrutar de propuestas culturales y consolidar la identidad del deporte y la cerveza artesanal como atractivos distintivos de la región”.





Con buena gastronomía, música, deportes y un clima de celebración, El Bolsón ya palpita lo que será el inicio de una temporada estival que, según anticipan, podría marcar un antes y un después en materia turística.